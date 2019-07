Golf – Barracuda Championship: conduce Merritt, Pavan recupera posizioni

Pga Tour: Merritt al comando nel Barracuda Championship, Pavan recupera

Andrea Pavan, 24° con 24 (4 9 11) punti, ha recuperato posizioni nel terzo giro del Barracuda Championship, torneo del PGA Tour che si sta svolgendo sul percorso del Montreux G&CC (par 72), a Reno nel Nevada. La gara si disputa con una formula stableford modificata in cui si assegnano 8 punti per un albatross, cinque per un eagle, due per un birdie, zero per il par e se ne perdono uno per un bogey e tre per un doppio bogey o altro.

Troy Merritt, 34enne di Osage (Iowa) con due titoli sul circuito, ha realizzato 18 punti (due eagle, quattro birdie) e con il totale di 37 (7 12 18) conduce con due lunghezze di margine su Robert Streb (35) e quattro su Collin Morikawa (33), che ha da poco ricevuto una Temporary Membership. Seguono John Chin (31), il canadese Roger Sloan (30) e sono al sesto posto con 29 Cameron Tringale, Ryan Palmer, Jonathan Bird e Will Gordon. Andrea Pavan ha ottenuto un parziale di 11 punti con sei birdie e un bogey. Il montepremi è di 3.500.000 dollari.

