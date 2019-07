Golf – Barracuda Championship: la vittoria va al giovane Morikawa, Pavan chiude al venticinquesimo posto

Il 22enne di Los Angeles si mette in tasca ben 630.000 dollari grazie al sorpasso nell’ultimo giro su Merritt

Andrea Pavan si è classificato al 25° posto con 31 (4 9 11 7) punti nel Barracuda Championship (PGA Tour) sul percorso del Montreux G&CC (par 72), a Reno nel Nevada. La gara si è disputata con una formula stableford modificata in cui si assegnavano 8 punti per un albatross, cinque per un eagle, due per un birdie, zero per il par e se ne perdevano uno per un bogey e tre per un doppio bogey o altro.

Si è imposto con 47 (13 7 13 14) Collin Morikawa, 22enne di Los Angeles (California), passato pro quest’anno dopo una buona carriera da dilettante e che ha onorato nel migliore dei modi la Temporary Memberhip, da poco acquisita, entrando ora nel circuito con l’esenzione. Con sette birdie ha sorpassato Troy Merritt (44), leader dopo 54 buche, ed è stato gratificato con un assegno di 630.000 dollari su un montepremi di 3.500.000 dollari. In terza posizione con 40 John Chin e Robert Streb, in quinta con 39 Bronson Burgoon e in sesta con 38 Tom Hoge.

Valuta questo articolo