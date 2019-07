Golf – Barracuda Championship: gioco sospeso, solo 12 buche per Pavan

Pga Tour: nel Barracuda Cahmpionship gioco sospeso, solo 12 buche per Pavan

E’ stato sospeso per maltempo il primo giro del Barracuda Championship, torneo del PGA Tour che si svolge sul percorso del Montreux G&CC, a Reno nel Nevada, dove nella classifica provvisoria Andrea Pavan è al 92° posto con il par dopo aver giocato 12 buche. La gara si disputa con una formula stableford modificata in cui si assegnano 8 punti per un albatross, cinque per un eagle, due per un birdie, zero per il par e se ne perde uno per un bogey e tre per un doppio bogey o altro.

E’ al comando con “+18” lo svedese David Lingmerth seguito con “+13” da Robert Streb, Tom Hoge e dal sudafricano Tyrone Van Aswegen. Al quinto posto con “+12” il coreano Y.E. Yang, al sesto con “+11” l’irlandese Seamus Power e al settimo con “+10” Josh Teater, Jonathan Byrd, Bronson Burgoon e il canadese Roger Sloan. Non saputo sfruttare al meglio una “hole in one” Tommy Gainey, 11° con “+9”, che ha centrato direttamente dal tee la buca 7, par 3 di 154 yards. Il montepremi è di 3.500.000 dollari.

Valuta questo articolo