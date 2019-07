Golf – Allenamenti… insoliti per Tiger Woods: lo statunitense lavora in notturna

Woods e l’alternativo metodo di allenamento: lo statunitense lavora in notturna per il prossimo torneo

Tiger Woods fa sul serio: il golfista statunitense non ha intenzione di ritirarsi e continua a lavorare sodo per puntare ad alcuni importanti obiettivi. Dopo la vittoria al Masters e le delusioni Pga Championship e US Open, Wood mira adesso ad un torneo del Grande Slam. In vista dell’Open Championship, lo statunitense ha deciso di optare per un metodo di allenamento intenso e… alternativo: Woods infatti si sta svegliando di notte per i suoi allenamenti, per abituarsi al fuso orario dell’Irlanda del Nord.

