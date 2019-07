Formula 2, Mick Schumacher non si nasconde: “spero di approdare presto in Formula 1, incrocio le dita”

Il figlio del sette volte campione del mondo ha ammesso di sognare l’approdo in Formula 1 nei prossimi anni

Ha iniziato quest’anno una nuova avventura in Formula 2 con il Team Prema, dopo aver vinto la scorsa stagione il titolo europeo di Formula 3. Mick Schumacher sta bruciando le tappe, ma per approdare in Formula 1 ancora un po’ di tempo deve trascorrere.

Nonostante sia consapevole di dover fare ancora strada per raggiungere il circus, il tedesco non ha nessuna intenzione di mollare la presa: “spero di arrivare presto in F1. Ci vuole anche fortuna, devo sperare che si liberi una monoposto. Sono cose che non si possono prevedere, c’è solo da aspettare e continuare a dare il meglio. Incrociamo le dita“.

