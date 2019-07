Formula 1 – Wolff, la lotta Bottas-Hamilton ed il duello tra Leclerc e Verstappen: “in alcuni casi manovre sporche, ma i miei piloti…”

Toto Wolff soddisfatto dello spettacolo visto in pista domenica a Silverstone: le parole del team principal Mercedes sui duelli del Gp di Gran Bretagna

Grande spettacolo domenica in pista a Silverstone: i piloti della Formula 1 hanno regalato splendide emozioni sul circuito inglese, per il Gp di Gran Bretagna, vinto da Hamilton. I due piloti Mercedes sono stati protagonisti di un’appassionante lotta, così come anche Leclerc e Verstappen.

Soddisfatto dello spettacolo che i suoi piloti hanno regalato e del gioco pulito che ha visto in pista, Toto Wolff ha così commentato il duello Mercedes: “i piloti sanno come gareggiare l’uno contro l’altro. Abbiamo visto in molte occasioni duelli tra Lewis e Valtteri. I due si rispettano dentro e fuori la pista. Spingere un po’ di più è abbastanza giusto se sei in lotta con un pilota di un altro team. Nella lotta che hanno avuto a Silverstone ho pensato che il duello tra loro fosse buono, molto divertente, e penso che nessuno possa dire che i due non si siano difesi in maniera dura. Ma non hanno fatto alcuna manovra scorretta o sporca. Penso che quello che abbiamo visto in altri duelli sia stato al limite, con manovre sporche. Vogliamo sempre vedere qualche duello ruvido, sporco. Nelle corse è positivo quando due piloti si danno battaglia, ma non va bene nello stesso team“.

Non poteva mancare poi un commento sul duello tra Leclerc e Verstappen: “abbiamo potuto vedere come nel duello tra Leclerc e Verstappen il metro dei commissari sia stato lo stesso visto in Austria. Essere duri durante la corsa è consentito. Puoi spingere fuori dalla pista qualcuno mentre esce dalla curva. Penso che questo sia il modo consentito nella maggior parte delle altre formule. E’ quello che tutti vogliamo vedere“.

