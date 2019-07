Formula 1 – Vettel, che stoccata da Hamilton: “Leclerc fa meglio. Non lo considero più avversario per il Mondiale”

Hamilton parla del momento no di Sebastian Vettel spezzando una lancia a suo favore, ma evidenziandone anche le difficoltà: il pilota britannico non lo ritiene una ‘minaccia’ per il Mondiale

Una sorta di ‘compassione’, per un avversario che non rappresenta più un problema. Possiamo riassumere così la natura delle dichiarazioni rilasciate da Lewis Hamilton alla vigilia del Gp di Germania. Il pilota della Mercedes ha parlato del momento complicato che sta attraversando il ferrarista, ricordando a tutti che è pur sempre un pilota di qualità, ma non ha nascosto di non ritenerlo una minaccia per la vittoria del Mondiale: “non credo sia stata la gara dell’anno scorso in Germania a mandare Sebastian in crisi. Non credo gli sia successo nulla di particolare. Semplicemente lui e il team stanno faticando nelle ultime gare, che sono state un po’ difficili, e poi ha un ragazzo al suo fianco (Leclerc, ndr) che sta facendo un ottimo lavoro. Non sembra il periodo più semplice per lui ma resta sempre un 4 volte campione del mondo, anche se in questo ambiente la gente si dimentica troppo facilmente queste cose, ma io me lo ricordo: è un pilota formidabile, dobbiamo continuare a rispettarlo e ad aspettarci che torni forte. Se lo considero il mio avversario principale per il titolo? Al momento no perchè non è secondo in classifica“.

