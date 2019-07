Formula 1 – Vettel sincero a Silverstone, il tedesco senza peli sulla lingua: “Austria? Non siamo bambini…”

Sebastian Vettel senza peli sulla lingua: le parole del tedesco della Ferrari a Silverstone alla vigilia del Gp di Gran Bretagna

E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Gran Bretagna. Lasciato alle spalle quanto accaduto in Austria, la Ferrari è pronta a lavorare sodo per disputare una buona gara a Silverstone. Ai piloti ferraristi, però, sono state poste diverse domande su quanto accaduto al Red Bull Rin. Vettel, in particolar modo, è stato sincero e schietto: “voglio pensare che per due gare siamo stati in grado di vincere. A dirla tutta possiamo dire di averne vinta una, e che l’altra l’abbiamo persa per un soffio. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. L’Austria? No comment! Stavano gareggiando. Non siamo bambini, va bene. Questa è una decisione a favore dello sport”, ha affermato il tedesco.

“Il Mondiale? Non ho motivi per non crederci, ma non è un aspetto che mi toglie il sonno, il mio approccio è pensare alla prossima gara”, ha concluso Vettel.

Valuta questo articolo