Formula 1 – Vettel contento ad Hockenheim, ma non mancano i contrattempi: “ecco cosa è successo”

Sebastian Vettel soddisfatto della prima giornata in pista davanti al suo pubblico ad Hockenheim: le parole del tedesco della Ferrari dopo le prime libere del Gp di Germania

Prima giornata in pista nel segno della Ferrari oggi ad Hockenheim: i ferraristi hanno dominato entrambe le sessioni di prove libere del Gp di Germania, approfittando delle difficoltà delle Mercedes con le elevate temperature odierne.

“Sono piuttosto contento di come è andata oggi, anche se abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo per cercare di trovare il ritmo, nel pomeriggio ho avuto anche uno spiattellamento. Abbiamo margine per andare più veloci. Differenze con Silverstone? La macchina è la stessa, mi sembra che a fare la differenza siano le condizioni della pista e come sappiamo interpretarle“, ha spiegato Vettel ai microfoni Sky al termine della prima giornata in pista davanti al suo pubblico.

