Formula 1 – Vettel ad Hockenheim con lo spirito da combattente: “per quel che mi riguarda…”

Vettel pronto per la sua gara di casa: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Hockenheim

Dopo una settimana di pausa si torna finalmente in pista: i piloti della Formula 1 sono pronti a disputare una nuova gara, l’undicesima, a casa di Sebatian Vettel. Domenica si corre infatti il Gp di Germania, sul circuito di Hockenheim: “siamo chiamati a una gara migliore dello scorso anno, specialmente per quel che mi riguarda. Quindi non vedo l’ora di scendere in pista ad Hockenheim”, queste le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Germania.

”L’atmosfera è sempre fenomenale e il pubblico grandioso, con tante bandiere tedesche bellissime da vedere lungo tutto il circuito. Per quanto riguarda il tracciato, sembra piuttosto semplice a una prima occhiata. Però specialmente l’ultima parte è tanto bella quanto tecnica, in particolare il Motordrom. Lì si trovano tantissimi tifosi e ci sono i punti più insidiosi del circuito. Detto questo, anche la curva 1 è impegnativa, direi una delle più complesse del tracciato, perchè è molto veloce e finisce prima ancora di rendersene conto. Va affrontata alla perfezione ed è importante sentirsi a proprio agio con la vettura per iniziare ad accelerare il prima possibile così da massimizzare la velocità per i settori successivi della pista“, ha concluso Vettel.

