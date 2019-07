Formula 1, Vettel si mette a nudo dopo l’incidente con Verstappen: “ecco cosa mi frustra”

Il pilota tedesco non può esimersi dal commentare l’errore che ha rovinato la sua gara e quella di Verstappen a Silverstone

Ennesimo errore per Sebastian Vettel, una consuetudine negli ultimi mesi per il pilota tedesco, entrato in un vortice da cui non riesce più a tirarsi fuori.

Il tamponamento avvenuto al giro 33 del Gp di Silverstone svela lo stato d’animo del quattro volte campione del mondo, lontanissimo parente del pilota perfetto che incantava in Red Bull. Vettel vive un periodo difficile, e lo ha sottolineato lui stesso ai media dopo la gara inglese: “se parliamo di cosa mi frustra in questo momento direi probabilmente la mancanza di un risultato, ma se pensiamo alle gare che abbiamo corso molte cose sarebbero potute andare differentemente. Non mi limiterei a giudicare un singolo episodio. Certamente ho commesso un errore, ma fino a quel momento le cose stavano andando bene. Partivo sesto e mi sono ritrovato terzo. Questo non è successo per caso. La safety car, senza dubbio, ci ha aiutato ma siamo stati molto bravi nella gestione delle gomme durante il primo stint riuscendo a fare qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri. Non sono preoccupato ma so di dover avere risultati migliori in gara. Ora testa alla Germania“.

