Formula 1 – Vettel in fiducia a Silverstone: “stagione di alti e bassi. Domani capiremo come andrà la gara”

Sebastian Vettel si approccia alla gara di Silverstone in fiducia: il pilota Ferrari pronto a scendere in pista per prendere confidenza con la monoposto e il tracciato in vista della gara

Dopo il quarto posto rimediato nel Gp d’Austria, Sebastian Vettel guarda alla gara di Silverstone con fiducia. Il pilota Ferrari, in una delle piste più belle e blasonate del calendario di Formula 1, è pronto a lottare per le posizioni di vertice, ammesso che la macchina riesca a dare sensazioni positive già dal venerdì di prove libere: “abbiamo avuto una stagione altalenante, con alti e bassi. In alcune gare siamo stati forti ed in altre deboli. Quindi domani dobbiamo andare in pista e vedere che sensazioni ci dà l’auto e capire in che condizioni siamo per questo weekend. La pista è stata anche riasfaltata e vedremo se cambierà qualcosa. Forse tre, o forse nessuna. Dobbiamo vedere come andranno le cose. Cercare di mettere i giusti pezzi sulla macchina per progredire e avere meno oscillazioni nelle prestazioni, quindi meno bassi. Gli alti li preferisco“.

