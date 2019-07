Formula 1, Vettel lancia l’allarme: “di questo passo la figura del pilota potrebbe addirittura sparire”

La piega che sta prendendo la Formula 1 non piace affatto al pilota tedesco, che ha lanciato un clamoroso allarme per il futuro

La Formula 1 così com’è non piace a Sebastian Vettel, che non perde occasione per esprimere il proprio punto di vista sul percorso (negativo) intrapreso dal circus.

Intervenuto ai microfoni di Servus TV, il tedesco ha sottolineato come la tecnologia ormai sia più importante del pilota che, nel giro di poco tempo, potrebbe addirittura sparire di questo passo: “se le regole fossero contenute in due fogli A4 credo che ci sarebbe molto più divertimento e molto più margine di manovra in tutti i sensi. La F1 deve chiedersi cosa vuole ottenere? Ha bisogno di questa complessità? Deve per forza mantenere il livello tecnologico così elevato e così intangibile per gli appassionati? O forse è meglio recuperare e puntare sul divertimento e sull’aspetto sportivo? Se si osserva che strada stia prendendo la mobilità c’è da aspettarsi che il pilota possa sparire nel giro di due decenni. Ma non credo che questo possa aiutare il fascino e l’appeal della F1″.

