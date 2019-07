Formula 1 – Verstappen sorride a metà: “siamo vicini a Ferrari e Mecedes ma c’è del lavoro da fare”

Verstappen sorride a metà dopo il 5° posto ottenuto nelle FP2 del Gp di Germania: il pilota della Red Bull è pronto a diminuire il gap da Ferrari e Mercedes

Quinto posto per Max Verstappen nelle FP2 del Gp di Germania. Il pilota della Red Bull si è piazzato dietro al duo di testa composto dalle Ferrari di Leclerc e Vettel e alla coppia Mercedes Hamilton-Bottas. Un gap che non spaventa Verstappen, ma che va colmato col duro lavoro, come lo stesso pilota olandese ha spiegato a Sky Sport: “siamo più vicini di quanto sembra ma c’è ancora del lavoro da fare. Ancora non abbiamo trovato il bilanciamento perfetto ma non abbiamo potuto fare neanche un tentativo pulito. Abbiamo dovuto abortire per due volte il giro veloce per cambiare alcune cose del motore“.

Valuta questo articolo