Formula 1 – Verstappen trionfa in Germania, disastro Mercedes: la nuova classifica piloti dopo Hockenheim

Max Verstappen vince il Gp di Germania e accorcia in classifica sulle Mercedes che finiscono entrambe con 0 punti: ecco la nuova classifica dei piloti di Formula 1 dopo Hockenheim

Pioggia battente sul Gp di Germania e gara ricca di colpi di scena. Max Verstappen trionfa in solitaria, riuscendo a gestire gomme e condizioni meteo meglio dei suoi avversari. Il pilota olandese rosicchia qualche punto importante sulla Mercedes e mette Valterri Bottas nel mirino. Giornata disastrosa per le Frecce d’Argento che restano ancora al top ma vedono un doppio zero nella loro casella punti ad Hockenheim: Bottas finisce a muro, Hamilton chiude 11° dopo essere finito due volte fuori pista. Sorride a metà la Ferrari: Vettel (secondo dopo essere partito ultimo) blida in quarto posto, tiene botta su Verstappen e accorcia un po’ sulle Mercedes; Leclerc finisce contro le barriere nel 29° giro e getta al vento l’opportunità di vincere la gara e rilanciarsi in classifica.

Ecco la nuova classifica dei piloti di Formula 1 dopo il Gp di Germania

Hamilton 223

Bottas 184

Verstappen 162

Vettel 141

Leclerc 120

Gasly 55

Sainz 48

Raikkonen 31

Kvyat 27

Norris 22

Ricciardo 22

Stroll 18

Hulkenberg 17

Magnussen 15

Albon 15

Perez 13

Giovinazzi 5

Grosjean 4

Russell 0

Kubica 0

