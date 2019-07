Formula 1 – Toto Wolff e il futuro della Mercedes, Bottas è in bilico: “Valterri è forte, ma Ocon…”

Toto Wolff parla del futuro della Mercedes: la posizione di Valterri Bottas è in bilico, Esteban Ocon stuzzica il team principal del team campione del mondo

Le vacanze porteranno consiglio. Lo ha amesso Toto Wolff ai microfni di Sky Sport parlando del futuro della Mercedes, sottolineando in particolare la situazione di uno dei due piloti, ovviamente Valterri Bottas (Hamilton è decisamente intoccabile). Il finlandese si è dimostrato un buon pilota, che però difficilmente potrà prendere il posto di Hamilton in futuro. In casa Mercedes gode invece di grande stima il giovane Esteban Ocon che potrebbe essere l’indiziato numero 1 a sostituire Bottas in futuro. La decisione verrà presa… a mare: “Bottas sta facendo una stagione molto forte e per quello merita di rimanere in Mercedes ma anche Ocon è un pilota giovane che fa un lavoro brillante: sarà una decisione molto dura. E’ una decisione non solo per il 2020 ma anche per gli anni a venire. Quando deciderò? A Ferragosto, in vacanza, facendo un bagno nel mare italiano“.

