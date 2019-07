Formula 1 – Terribile incidente per un ex pilota: rischia l’amputazione di una gamba

Martin Donnelly ricoverato in ospedale: l’ex pilota di Formula 1 rischia l’amputazione di una gamba

Spiacevole imprevisto per un ex pilota di Formula 1: Donnelly, che nel 1990 sopravvisse ad un drammatico incidente nelle prove del Gp di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, adesso rischia l’amputazione di una gamba.

Una grande beffa per l’irlandese, rimasto coinvolto in un terribile incidente in motorino: Donnelly è stato investito da una moto e le sue condizioni sono apparse subito drammatiche. Una brutta infezione sembra aver intaccato la gamba offesa dopo l’intervento e adesso rischia l’amputazione della stessa.

Per provare a salvare il salvabile, gli amici di Donnelly hanno lanciato una campagna di crowdfunding, su GoFundMe, per raccogliere fondi per aiutare l’ex pilota di Formula 1.

“Martin non ha mai fatto i soldi con la Formula 1, lavora ogni giorno per pagarsi da vivere. Nei giorni scorsi Martin era partito con un motorino per girare l’Irlanda e raccogliere fondi per il Teenage Cancer Trust. Durante uno spostamento è caduto e ora non è in grado di lavorare”, si legge nella nota della campagna.

Valuta questo articolo