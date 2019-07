Formula 1 – Silverstone, retroscena fortunato per la Mercedes: Hamilton si sarebbe dovuto fermare una seconda volta!

Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Silverstone grazie ad un ‘cambio di strategia’: per il pilota britannico era prevista una seconda sosta

Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Silverstone davanti al pubblico di casa. Un successo importante per il campione inglese che si porta a 39 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Valtteri Bottas che, anche oggi, è costretto a masticare amaro. Il finlandese non è stato particolarmente fortunato: dopo la pole di ieri, la sua gara si era messa ‘in disesa’. Lo sapeva bene anche Hamilton che in gara ha optato per allungare il primo stint dopo la sosta ai box di Bottas, al fine di massimizzare le prestazioni delle sue gomme prima del cambio e passare ad una strategia che prevedesse una sola sosta anziché due, come invece programmato dalla Mercedes.

La sosta ai box di Hamilton è avvenuta con la fortunata coincidenza della safety car che gli ha permesso di restare leader della corsa con tanto di gomme hard, utili per concludere la gara senza effettuare un secondo cambio gomme, necessario invece per Bottas tagliato fuori dalla corsa al primo posto e da una ‘sfortunata strategia’. Hamilton ha confermato il ‘cambio’ di strategia spiegando: “non era ovviamente certo che sarei riuscito a concludere la corsa con un solo pit, ma prima della gara avevo valutato che se avessi percorso 20 o 21 giri con le medie, forse sarebbe stato possibile arrivare alla bandiera a scacchi con le hard. Non ero sicuro, ovviamente, ma era un’idea che avevo in testa”.

