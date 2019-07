Formula 1, nessuna preoccupazione per Hamilton in vista di Silverstone: “i week-end storti possono capitare”

Il pilota della Mercedes ha parlato in vista del Gp di Silverstone, sottolineando di non essere preoccupato per quanto avvenuto in Austria

In stagione ha conquistato già sei vittorie, mettendo una seria ipoteca sul sesto titolo mondiale della sua carriera. Lewis Hamilton però non ha nessuna voglia di abbassare la guardia, continuando a spingere sull’acceleratore per tenere a debita distanza i suoi avversari.

Intervistato dall’Equipe sulle sue sensazioni in vista del Gp di Silverstone, l’inglese ha ammesso: “bisogna restare calmi e produttivi, abbiamo avuto la prima battuta d’arresto in stagione in Austria, ma le classifiche restano più che positive. I fine settimana storti possono capitare, vanno accettati. Ho tanta esperienza, fisicamente mi sento in ottima forma e a livello di testa mi sento ancora giovane. Ho avuto il miglior inizio di stagione da quando corro in F1, perciò non sono preoccupato”.

