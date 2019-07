Formula 1, la sorprendente rivelazione di Eddie Jordan: “Hamilton l’anno prossimo andrà alla Ferrari”

L’ex proprietario della omonima scuderia si è lasciato andare ad una clamorosa previsione che difficilmente potrebbe avverarsi

Fantamercato, o forse qualcosa in più. Sicuramente previsioni leggermente spinte, che hanno come protagonista l’eccentrico Eddie Jordan.

L’ex proprietario dell’omonima scuderia, rimasta in Formula 1 dal 1991 al 2004, si è presentato a Silverstone in qualità di commentatore per Channel 4, lanciando le sue sensazioni per il prossimo mercato. Si prospettano colpi ad effetto, che coinvolgerebbero sia la Ferrari che la Mercedes: “nel 2020 Lewis Hamilton andrà alla Ferrari. Sebastian Vettel si trasferirà alla Mercedes, con Max Verstappen“. Queste le previsioni di Eddie Jordan, che non tengono ovviamente conto del fatto che tutti i piloti coinvolti hanno già un contratto con i rispettivi team fino al 2021. Solo il tempo dirà se l’irlandese ci avrà azzeccato ma, al momento, pare abbastanza complicato.

Valuta questo articolo