Bottas soffia la pole a Hamilton! Lewis ‘derubato’ in casa, Leclerc sorride a Silverstone

E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: Hamilton beffato per soli 6 millesimi nella sua Silverstone

Che spettacolo sul circuito di Silverstone per le qualifiche del Gp di Gran Bretagna. Davanti alle affollatissime tribune della pista inglese, i piloti hanno regalato un’avvincente battaglia per le migliori posizioni in griglia di partenza. Davanti al suo pubblico Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare la pole position, ma la Mercedes può comunque festeggiare per una fantastica doppietta, con Bottas davanti al suo compagno di squadra. Il finlandese ha dunque conquistato la pole positon, col crono di 1.25.093, beffando di 6 millesimi il padrone di casa Hamilton. Terzo posto per Leclerc, seguito dalle Red Bull di Verstappen e Gasly. Sesto invece Sebastian Vettel.

