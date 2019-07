Formula 1 – Terminate le FP1 a Silverstone: tutti in fila dietro Gasly, le Red Bull beffano Mercedes e Ferrari [TEMPI]

Il francese fa segnare il miglior tempo delle FP1 davanti a Bottas, dietro di loro Verstappen ed Hamilton. Non brillano le Ferrari

Comincia nel segno della Red Bull il fine settimana di Silverstone, Pierre Gasly infatti fa segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:27.173.

Prestazione consistente del francese, capace di mettere in fila tutti i propri avversari e far segnare buoni riferimenti anche sul passo gara. Alle sue spalle si piazza Valtteri Bottas, rimasto primo per larga parte della sessione prima della zampata finale del pilota transalpino, capace di rifilargli ben mezzo secondo di distacco. Terza l’altra Red Bull di Max Verstappen, seguita da un anonimo Hamilton e dalle due Ferrari di Leclerc e Vettel, costrette a pagare un ritardo di oltre un secondo. Dietro le rosse si piazzano le due Renault di Hulkenberg e Ricciardo, mentre Albon e Sainz chiudono la top ten.

