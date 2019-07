Formula 1 – Rich Energy abbandona il Team Haas: la scuderia statunitense resta senza main sponsor

Il marchio di bibite energetiche Rich Energy abbandona il Team Haas: la scuderia statunitense resta senza main sponsor

Brutte notizie per tutti i fan del Team Haas. La scuderia statunitense è rimasta senza main sponsor. Il marchio di bibite energetiche ha emesso un comunicato nel quale ha spiegato i motivi dell’interruzione della partnership: “oggi Rich Energy termina il suo contratto con il team Haas F1 a causa delle scarse performance. Vogliamo battere Red Bull Racing e trovarsi alle spalle del team Williams Racing in Austria è inaccettabile. La politica e l’atteggiamento in F1 sta inibendo il nostro business. Auguriamo al team buona F1“.

A dirla tutta però, ci sarebbe qualcosa di più dei semplici risultati nel Mondiale. Rich Energy è impegnata a dover risolvere delle grane legali per l’uso del proprio marchio, avendo violato il copyright del logo Whiyte Bikes. A partire da questo weekend Rich Energy non avrebbe potuto usare il suo logo sulle Haas a causa di un’ingiunzione del tribunale. Probabilmente dunque la decisione di abbandonare il Team Haas è stata solo una conseguenza di quanto accaduto in tribunale.

