Formula 1, Guinness World Record per la Red Bull: in Germania il pit stop più veloce della storia [VIDEO]

La Red Bull entra nella storia della Formula 1 dopo il Gran Premio di Germania, ma non c’entra la vittoria di Max Verstappen. I meccanici del team di Milton Keynes infatti hanno abbassato il record di velocità per un pit-stop, impiegando solo 1.88 secondi per sostituire gli pneumatici sulla macchina dell’olandese e rimandarlo in pista.

La sosta più veloce della storia del circus, meglio di quanto fatto solo due settimane fa a Silverstone, quando gli uomini della Red Bull fermarono il crono a 1.90 secondi in occasione di un pit-stop di Pierre Gasly. C’è dunque la firma anche dei meccanici nella vittoria di Verstappen ad Hockenheim, riuscito grazie al lavoro dei box a tagliare per primo il traguardo davanti a Vettel e Kvyat. Ecco il video:

FASTEST F1 PIT STOP EVER! ⏱😮@redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany 👀 With a new F1 world record time of 1.88s 🥳#F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg — Formula 1 (@F1) 29 luglio 2019

