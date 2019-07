Formula 1 – Raikkonen più spericolato che mai: tuffi folli in piscina [VIDEO]

Kimi Raikkonen e i tuffi folli in piscina: acrobazie e voli spericolati per il finlandese dell’Alfa Romeo

I piloti della Formula 1 si stanno godendo una settimana di vacanza dopo il Gp di Silverstone, in attesa della gara di Germania. Lewis Hamilton ancora sfoggia un sorriso speciale per la splendida vittoria davanti al suo pubblico al Gp di Gran Bretagna.

Anche Kimi Raikkonen ha un sorriso speciale stampato in volto, dovuto però non al suo risultato in pista ma al divertimento con la sua splendida famiglia. Il pilota finlandese è più spericolato che mai nella sua dimora in Svizzera: Raikkonen ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram dei video che lo ritraggono mentre fa dei tuffi folli in piscina. Prima un tuffo con ‘rimbalzo’ sul gonfiabile, poi una spericolata arrampicata sulla parete per un volo altissimo.

