Formula 1 – Qualifica complicata per Vettel a Silverstone, Seb sincero: “problemi col DRS? Ecco cosa Ã¨ successo”

Sabato non troppo soddisfacente per Vettel a Silverstone: le parole del tedesco della Ferrari dopo le qualifiche del Gp di Gran Bretagna

Ancora un sabato complicato per Sebastian Vettel a bordo della sua Ferrari: il tedesco del team del Cavallino non è riuscito a far meglio del sesto tempo in qualifica oggi a Silverstone, costretto dunque a partire dalla terza fila dunque domani al Gp di Gran Bretagna.

Vettel guarda dunque da lontano Bottas, poleman della gara inglese, seguito oggi da Hamilton e Leclerc. “Non c’è stato alcun problema col drs, mi è mancata un po’ di ritmo e velocità nel complesso, sin dal q1 non siamo riusciti ad incrementare la velocità. La macchina ieri non era buona quanto oggi e questo è positivo ma evidentemente non è stata abbastanza veloce per me in qualifica, domani dovrebbe andare meglio, in gara i valori si riequilibrano, non dovremmo avere problemi“, ha affermato Vettel ai microfoni Sky al termine delle qualifiche.

