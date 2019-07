Formula 1 – Colpo di scena ad Hockenheim, problemi per Vettel: il tedesco domani partirà ultimo!

Il pilota tedesco partirà in fondo alla griglia domani per non essere riuscito a far segnare nessun tempo in qualifica a causa di un problema tecnico

Cominciano malissimo le qualifiche del Gp di Germania per la Ferrari, subito problemi per Sebastian Vettel in Q1, guai seri che non gli permettono di far segnare alcun tempo.

Ultima posizione dunque per il tedesco sulla griglia di partenza, un colpo durissimo che tanto teneva a ben figurare nel Gran Premio di casa. Problemi legati al turbo sulla SF90 del quattro volte campione del mondo, subito accortosi del guaio appena sceso in pista e tornato immediatamente ai box per una inutile corsa contro il tempo. Brilla invece Charles Leclerc, al comando dopo la Q1 con 1:12.229.

