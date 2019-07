Formula 1 – Si spengono in semafori in Inghilterra: ecco la partenza del Gp di Silverstone [VIDEO]

E’ cominciato il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, pronto a regalare emozioni su una pista storica come quella di Silverstone

Il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è cominciato, semafori spenti e macchine scattate dalle proprie piazzole per dare il via allo spettacolo. Mercedes davanti a tutti, con Bottas a precedere Hamilton di soli sei millesimi, un’inezia comunque utile per sfilargli la pole position.

Leclerc a ruota insieme a Verstappen, con Vettel preceduto anche da Pierre Gasly e dunque chiamato ad una grande partenza. L’adrenalina è già altissima, ecco la partenza del Gp di Silverstone:

Visualizza questo post su Instagram #britishgp Un post condiviso da Shane Russell (@shane_evo2rs) in data: 14 Lug 2019 alle ore 6:17 PDT

