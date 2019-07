Formula 1 – Hamilton approfitta dell’assenza delle Ferrari, Verstappen contento e Bottas deluso: le parole a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Hockenheim

Hamilton in pole ad Hockenheim: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Germania

E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Germania: il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche di Hockenheim al primo posto, seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas. Qualifiche disastrose per la Ferrari: Vettel e Leclerc non hanno potuto lottare per la pole position a causa di due problemi tecnici che li hanno costretti a fermarsi ai box.

“Non so neanche come ce l’abbiamo fatta oggi, non so cosa sia successo alle Ferrari, ma è una gara importante per noi, secondo Gp di casa, 125 anni per la mercedes, bellissimo celebrarli così oggi. Loro sono stati molto veloci per tutto il weekend, abbiamo portato aggiornamenti che non hanno portato gli stessi risultati che ci aspettavamo, sarebbe stata una lotta combattuta, non so se avremmo prevalso lo stesso noi. E’ una sfida molto impegnativa lungo tutto il giro, contento del rimo giro, perfetto, il secondo poteva essere migliore ma è stato sufficiente“, queste le primissime parole soddisfatte di Lewis Hamilton al termine delle qualifiche.

“Ho cominciato in modo conservativo in Q1 perchè sembrava di perdere un po’ di aderenza, ma poi il secondo posto ci rende contenti, ci sono molti tifosi olandesi che ci fanno contenti, partiremo dalla prima fila e vedremo cosa succederà domani, non credo che potevamo fare la pole, sono andato largo e ho perso il posteriore ma è un buon risultato“, ha aggiunto Max Verstappen.

“Anche il meteo potrà giocare un ruolo importante domani, sono deluso delle mie qualifiche non sono riuscito a trovare la stesa fiducia delle altre vote, ho avuto problemi con le frenate nelle libere e me li sono portati in qualifica, vedremo domani. Le Ferrari sono state estremamente veloci, sapevamo che sarebbe stato difficile batterli in qualifica, ma hanno avuto problemi, noi siamo andati piuttosto bene“, ha concluso Bottas.

Valuta questo articolo