Formula 1, il Direttore di Gara sicuro: “i casi in Canada e Austria? E’ come se paragonassimo mele e arance”

Michael Masi è tornato a parlare dei casi che hanno fatto discutere nelle ultime settimane, sottolineando come si tratti di due situazioni diverse

I Commissari di Gara in Austria non hanno avuto dubbi nel consegnare la vittoria a Max Verstappen, nonostante la sportellata rifilata a Charles Leclerc a due giri dalla fine del Gran Premio.

Il Collegio ha catalogato il contatto come un normale avvenimento di gara, confermando dunque il successo dell’olandese, al suo primo centro stagionale. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Michael Masi, direttore di corsa della FIA, che ha difeso la scelta dei Commissari: “nella loro ottica si è trattato di un incidente di corsa, di una manovra dura ma corretta. Il caso Vettel in Canada? Paragonare incidenti diversi è come comparare mele e arance. Ogni incidente deve essere valutato per quello che è. Le curve sono differenti come le traiettorie e le circostanze“.

