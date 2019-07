Formula 1, nuovi aggiornamenti per la Ferrari a Silverstone: Binotto però spaventa i tifosi della Rossa

Il team principal della Ferrari ha analizzato il prossimo appuntamento in calendario, facendo un’ammissione che non preannuncia nulla di buono

Manca ancora la prima vittoria stagionale alla Ferrari, beffata dalla Red Bull nell’ultimo Gp d’Austria. Né Leclerc e né Vettel sono riusciti finora a salire sul gradino più alto del podio, dove sperano di trovarsi al termine del prossimo Gp di Silverstone.

Non sarà per nulla semplice, almeno stando alle dichiarazioni fatte da Mattia Binotto ai microfoni del sito ufficiale della scuderia di Maranello: “Silverstone è tra le piste più difficili della stagione: è un tracciato sul quale la vettura viene messa a dura prova per assetto e bilancio. Si tratta di una pista sulla quale anche le gomme sono fortemente sollecitate. Qui l’usura delle coperture gioco un ruolo fondamentale nella gestione della corsa. Ci aspettiamo che Silverstone non sia particolarmente favorevole alla nostra vettura, pur essendo consapevoli che a ogni gara gli equilibri sono diversi e a volte inaspettati. Anche al Gran Premio di Gran Bretagna porteremo un’ulteriore piccola modifica aerodinamica, che dimostra quanto sia continuo l’impegno nello sviluppo della nostra vettura. Sarà un week-end utile per capire una volta di più se il recente lavoro ci ha permesso di ridurre lo svantaggio rispetto ai nostri rivali su determinate tipologie di piste“.

