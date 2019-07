Formula 1, la Mercedes pronta a sfoggiare un’inedita livrea per il Gp di Germania [GALLERY]

Il team di Brackley modificherà la livrea delle monoposto di Hamilton e Bottas in occasione del Gran Premio di Germania, in programma sul circuito di Hockenheim

Il Gran Premio di Germania in programma nel prossimo week-end sarà davvero importante per la Mercedes, pronta a festeggiare i 200 GP in F1 e i 125 anni dalla prima corsa automobilistica di una vettura Mercedes. Per celebrare al meglio queste ricorrenze, il team di Brackley vestirà le monoposto di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas con una livrea speciale, che richiamerà la storia del marchio tedesco.

La colorazione sarà molto probabilmente ispirata al bianco degli esordi, con intarsi di verde Petronas e la scritta ‘Mercedes‘ in corsivo. Molti saranno poi i riferimenti a bordo pista, essendo il Gp di Germania sponsorizzato dall’azienda con sede a Stoccarda, mentre non mancheranno nel motorhome del team di Brackley altri rimandi alle ricorrenze suddette.

