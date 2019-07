Formula 1, nuove rivelazioni sulla salute di Michael Schumacher: Jean Todt torna a parlare del Kaiser

Il presidente della FIA ha rivelato di aver guardato l’ultimo Gran Premio di Germania insieme a Michael Schumacher

Giungono novità sulla salute di Michael Schumacher, a rivelarle è Jean Todt, una delle poche persone che possiede il permesso per andare a trovare il Kaiser nella sua villa in Svizzera.

Il presidente della FIA ha rivelato di essere andato a trovare l’ex pilota tedesco domenica scorsa, assistendo con lui al Gp di Germania vinto da Verstappen davanti a Vettel e Kvyat. Intervistato da RMC Sport, Todt ha ammesso: “sono sempre molto cauto quando faccio queste dichiarazioni, ma è vero: ho guardato con lui nella sua casa in Svizzera le gare di Formula 1. Michael non si arrende, continua a combattere ed è nelle migliori mani“. Nel week-end tedesco c’è stato anche un momento toccante per la famiglia Schumacher, visto che Mick ha guidato la F2004 di suo padre: “è stato un sogno e un onore per me, vedevo papà in tv vincere molte gare al volante di questa auto e devo ringraziare la Formula 1 e la Ferrari per avermi dato questa fantastica opportunità“.

