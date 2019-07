Formula 1, la Ferrari si gioca il tutto per tutto a Silverstone: nuovi aggiornamenti sulle SF90 di Vettel e Leclerc

Gli ingegneri di Maranello hanno portato a Silverstone alcune novità che potrebbero permettere a Vettel e Leclerc di lottare per la vittoria

La Ferrari non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio di Silverstone in programma domenica, ha portato in Inghilterra alcuni aggiornamenti.

Le due monoposto di Vettel e Leclerc presenteranno delle novità corpose rispetto alle gare in Francia e Austria, partendo da alcuni rinforzi metallici che non permettono la deformazione di quegli elementi che delimitano le feritoie longitudinali. L’obiettivo di questo intervento è quello di mantenerne inalterato il profilo, così da avere la massima efficienza. Essi hanno come funzione quella di generare un sigillo laterale, atto ad aumentare il carico prodotto dal diffusore. Il posteriore infine non ha più due parti modulari, ma un pezzo unico proprio per migliorare l’azione del fondo della vettura tra le ruote posteriori e la carrozzeria. Insomma, interventi consistenti che Binotto e i suoi uomini hanno deciso di introdurre in vista del Gp di Silverstone, dove le Mercedes appaiono al momento nettamente favorite.

