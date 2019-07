Formula 1 – Aria di novità in casa Alfa Romeo: nominato il sostituto di Simone Resta

L’Alfa Romeo ha deciso chi sarà il sostituto di Simone Resta: nominato il nuovo direttore tecnico

Cambiamenti in casa Alfa Romeo: il team ha reso noto oggi di aver nominato il nuovo direttore tecnico, che dal primo agosto sostituirà Simone Resta. E’ il francese Monchaux, ex capo dell’aerodinamica, che vestirà questo ruolo.

“Voglio ringraziare Resta per il suo contributo allo sviluppo del team e gli auguro il meglio per il suo lavoro futuro. Per Monchaux sono entusiasta della sua promozione. Ha fatto un lavoro brillante e sono certo che sarà in grado di dirigere il nostro gruppo tecnico nella scalata del nostro team“, ha affermato il team principal Frederic Vasseur.

“Non vedo l’ora di ricoprire il nuovo ruolo. I proprietari, il board decisionale e il team principal hanno mandato un messaggio semplice ma forte: credono nella continuità e nelle qualità e nel lavoro dell’attuale team. Starà ora a noi mostrare che hanno avuto ragione. Sono certo che il nostro futuro sarà brillante“, queste le prime parole di Monchaux dopo la nomina.

