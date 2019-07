Formula 1, nominato il sostituto di Niki Lauda: scelto il nuovo presidente non esecutivo della Mercedes

Il team campione del mondo ha nominato il sostituto di Niki Lauda a due mesi dalla sua scomparsa

La Mercedes guarda al dopo Niki Lauda, scegliendo colui che ricoprirà il ruolo che è stato dell’ex pilota austriaco dal 2013 fino alla sua morte.

Il nuovo presidente non esecutivo del team di Brackley sarà Markus Schafer, già membro del CdA di Daimler AG e responsabile della ricerca di gruppo e dello sviluppo delle automobili Mercedes-Benz e amministratore non esecutivo di MGP dall’11 marzo 2019. Queste le sue parole dopo la nomina: “Mercedes-Benz è una forza trainante nella trasformazione in mobilità senza emissioni. Per mantenere la mobilità personale, è necessaria una tecnologia all’avanguardia per spingere i confini e ridefinire gli standard, e questo può essere raggiunto solo concentrandosi su un obiettivo condiviso e attraverso uno spirito di squadra fantastico. I nostri apprendimenti dall’eccitante mondo della Formula 1 ci hanno portato sinergie preziose e stimolanti, e non vedo l’ora di accrescere questa stretta collaborazione”.

