Formula 1 – Nessun cambio di programma: il Mondiale 2020 inzierà da Melbourne con il Gp d’Australia

Il Mondiale di Formula 1 2020 inizierà da Melbourne con il consueto Gp d’Australia: lo ha confermato Chase Carey, presidente della F1

Nessun cambio di programma in vista, il prossimo Mondiale di Formula 1 inizierà. come di consueto da Melbourne, con il Gp d’Australia. Confermata dunque la partenza del 15 marzo 2020 dall’Albert Park per quello che sarà il 70° anniversario del Mondiale di F1. Lo ha annunciato Chase Carey, presidente della Formula 1: “il circuito dell’Albert Park è uno dei più popolari e tra i più apprezzati da tifosi e addetti ai lavori. L’accoglienza entusiastica degli appassionati australiani rende questa tappa unica e speciale. Non c’è posto migliore per iniziare la stagione 2020. Siamo inoltre lieti che Rolex, da molti anni uno dei nostri partner globali, continui a essere lo sponsor principale del Grand Prix australiano“.

Valuta questo articolo