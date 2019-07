Formula 1, la McLaren riparte da Carlos Sainz e Lando Norris: line-up confermata anche per il 2020

Il team di Woking ha confermato la propria coppia di piloti anche per la prossima stagione, allontanando definitivamente un ritorno di Alonso

Line-up confermata, Lando Norris e Carlos Sainz Jr saranno i piloti titolari della McLaren anche per il 2020. Il team di Woking lo ha ufficializzato nella serata di oggi, decidendo di proseguire sul solco tracciato ormai nove mesi fa.

I risultati di questa stagione stanno confermando la crescita della scuderia inglese, convinta di aver compiuto le mosse giuste per tornare di nuovo in alto. Niente ritorno dunque per Fernando Alonso che, nel caso in cui dovesse rientrare nel circus della Formula 1, non lo farà certamente al volante di una McLaren. “Sono felice di poter annunciare la nostra line-up dei piloti 2020 prima della nostra gara di casa di questo fine settimana – le parole dell’ad Zak Brown – sia Carlos che Lando si stanno dimostrando dei grandi piloti e sono parte integrante del nostro percorso di rilancio. Hanno dato un contributo tangibile alla squadra sia sul lato tecnico sia su quello umano, sia in pista che in fabbrica. Sono anche molto apprezzati dai nostri tifosi e, quindi, eccellenti ambasciatori del nostro marchio. Siamo felici che sia andata così”.

Soddisfatto anche il team principal Andreas Seidl: “questo annuncio è un segno molto importante di continuità per il team, che vuole progredire e spingersi sempre più in alto. Le prestazioni di Carlos e Lando sono state una parte fondamentale dei progressi della squadra quest’anno e i loro feedback hanno permesso ai nostri ingegneri di sviluppare bene la MCL34 e di guardare con fiducia al progetto della MCL35. Da un lato l’esperienza di Sainz, dall’altro il veloce adattamento alla macchina di Norris sono stati i fattori chiave di questa nostra rapida crescita. Questa è una buona notizia per tutta la McLaren e non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione insieme”.

