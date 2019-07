Formula 1, Marko allontana Vettel dalla Ferrari: “se vuole uscire dalla crisi, ecco cosa deve fare”

Il super consulente della Red Bull ha parlato della situazione di Vettel, dandogli un sorprendente consiglio in vista della prossima stagione

La stagione di Sebastian Vettel rischia di essere una delle peggiori della sua carriera, considerando i 100 punti di ritardo incassati da Hamilton dopo appena dieci gare.

Incidenti, errori e fuori pista hanno condizionato finora l’annata del tedesco, che non riesce a tirarsi fuori dal tunnel in cui è incappato. Una situazione che ha spinto molti ad interessarsi a lui e al suo futuro, tra questi anche Helmut Marko che ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di AutoBild: “Sebastian dovrebbe cercare un ambiente diverso e cambiare squadra. Ma non vedo alcuna possibilità che questo possa avvenire nel 2020. Si commettono errori quando non si è più sicuri delle proprie qualità. Questa è una cosa che accade inconsciamente“.

Valuta questo articolo