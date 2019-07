Formula 1 – Manca poco alle qualifiche, ma Hamilton pensa a… Wimbledon: l’augurio social è speciale [FOTO]

Lewis Hamilton e la speciale amicizia con Serena Williams: il messaggio per la tennista statunitense a poche ore dalla finale di Wimbledon

Alle 15 di questo caldo sabato di luglio, gli appassionati di sport saranno combattuti tra due importantissimi eventi: la finalissima femminile di Wimbledon, terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Club, e le qualifiche del Gp di Silverstone. In particolar modo i britannici, sicuramente faranno spesso zapping tra i due eventi a loro così a cuore, nella speranza che in futuro gli organizzatori possano mettersi d’accordo per non accavallare le finali di Wimbledon col weekend di gara del Gp di Gran Bretagna.

Anche Hamilton, nella conferenza stampa di giovedì, nella sua Silverstone, ha ammesso che spera di poter avere dei cambiamenti in futuro, così anche lui stesso potrà seguire le partite di Wimbledon. Intanto, oggi, a pochi minuti dalle qualifiche di Silverstone, il britannico ha voluto rendere omaggio alla sua amica Serena Williams, che oggi si gioca il titolo contro Simona Halep. “Tutto il meglio ad una delle mie persone preferite @SerenaWilliams oggi!prenditelo”, ha scritto Hamilton in una Storia Instagram.

