Formula 1 – Red Bull, licenza di… emozionare a Silverstone: sulla livrea spunta il logo di James Bond [FOTO]

Il team di Milton Keynes ha modificato la livrea della RB15 in occasione del Gp di Silverstone, piazzando su ala e fiancate il logo dell’agente 007 James Bond

Livrea particolare per la Red Bull in occasione del Gran Premio di Silverstone, la scuderia di Milton Keynes infatti sfoggerà i loghi di James Bond sulle monoposto di Max Verstappen e Pierre Gasly. Il motivo è riconducibile alla Aston Martin, punto in comune tra il team di Mateschitz e la famosissima saga cinematografica. Il logo 007 comparirà nella zona dell’abitacolo e sull’ala posteriore delle RB15, mentre sul retro dell’ala posteriore apparirà il numero di targa di famose Aston Martin utilizzate per i film di Bond.

Le stesse modifiche coinvolgeranno anche i garage della Red Bull, le cui grafiche saranno ispirate a Q, colui che fornisce gadget hi-tech letali a James Bond. “Aston Martin è orgogliosa della sua collaborazione con James Bond – le parole di Andy Palmer, amministratore delegato del Gruppo Aston Martin – siamo impazienti di celebrare la nostra partnership di lunga durata in questo fine settimana, con l’arrivo del Gran Premio di F1 numero 1.007“.

Valuta questo articolo