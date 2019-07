Formula 1 – Lewis Hamilton in Formula E? L’invito di Vergne: “qui grande battaglia, non ti annoierai di sicuro”

Jean Eric Vergne invita Lewis Hamilton in Formula E: il campione in carica invita il pilota Mercedes in un campionato meno ‘noioso’ della F1

Sarà che domina il Mondiale da diversi anni, sarà che è in testa anche in questa stagione e il suo principale rivale è il compagno di scuderia, particolarità che sottolinea come le Mercedes stia quasi disputando un campionato a parte, ma Lewis Hamilton ha spesso definito la F1 ‘noiosa’. I recenti dibattiti in merito alle stringenti regole che limitano i duelli in pista al fine di salvaguardare l’incolumità dei piloti punendo sorpassi azzardati e manovre ruota a ruota, non ha di cert migliorato il giudizio del pilota britannico.

Jean Eric Vergne, campione di Formula E, ha dunque pensato bene di invitarlo a misurarsi nel campionato elettrico. L’incertezza delle gare, i duelli in pista e la mancanza di un vero e proprio favorito rendono la Formula E sicuramente più ‘accattivante’ rispetto al piattume di alcune gare di F1, stando a quanto dichiarato da Vergne in conferenza stampa: “Hamilton pensa che la F1 noiosa? Ditegli di venire qui da noi. Se viene, gli assicuro puro divertimento. Magari le nostre macchine non sono dei razzi come quelle che guida lui, ma se vuole duelli accaniti e battaglia, qui troverà tutto quello che cerca”.

