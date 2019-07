Formula 4 – Leclerc vince ad Hockenheim… ma è Arthur: l’abbraccio con il fratello Charles è commovente [VIDEO]

Arthur Leclerc vince il gp di Formula 4 ad Hockenheim: dopo la gara le telecamere immortalano l’abbraccio con il fratello Charles

Un Leclerc ha vinto la gara di Hockenheim ma sfortunatamente per i tifosi Ferrari non è Charles, o almeno non ancora. Mentre il pilota monegasco dovrà cercare di completare una disperata rimonta partendo dalla decima posizione in griglia, il fratello Arthur ha vinto la gara di Formula 4. Al termine della corsa le telecamere hanno immortalato il commovente abbraccio fra i due diventato subito virale sui social. Su Instagram lo stesso Charles Leclerc ha celebrato la vittoria del fratello augurandosi di “concludere la giornata così com’è iniziata“.

Grazie al account Alfa che ci blessa tutti con i fratelli Leclerc ❤️#GermanGP #F4 pic.twitter.com/aTU7WMxYAU — 𝑪𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒆 𝑴𝒂𝒙🦁 (@lightningigi) July 28, 2019

