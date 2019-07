Formula 1 – Leclerc… solare: “feeling buono, il caldo ci favorisce sulla Mercedes. Peccato che nel weekend il meteo…”

Charles Leclerc ha chiuso al comando le FP2 del Gp di Germania. Il giovane pilota Ferrari sottolinea il vantaggio della Rossa ad alte temperature, ma si rammarica del cambiamento climatico in arrivo

Charles Leclerc si gode il primo posto ottenuto nelle FP2. Le condizioni di caldo torrido del Gp di Germania sembrano favorire le Ferrari che nelle FP1 e nelle FP2 si sono scambiate le prime posizioni, concludendo però entrambe le sessioni di prove libere con una doppietta.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport Leclerc ha spiegato: “il feeling è abbastanza buono, c’è ancora tanto lavoro da fare visto che stiamo facendo fatica in alcune curve ma stiamo andando bene e dobbiamo continuare così. Sicuramente sappiamo che quando fa caldo è meglio per noi. Oggi era così, peccato che non rimarrà così per tutto il week-end. Oggi siamo andati meglio, ho fatto anche cambiamenti di stile guida per provare alcune cose. Sicuramente la Mercedes non sarà facile da battere, ma quello che abbiamo fatto oggi è qualcosa di positivo“.

