Formula 1 – Leclerc, il sogno di diventare campione del mondo e i duelli con Verstappen: “non vedo l’ora di altri ruota a ruota con lui”

Charles Leclerc sogna ad occhi aperti: le parole del giovane monegasco della Ferrari sul titolo di campione del mondo e sulla rivalità con Verstappen

E’ tutto pronto ad Hockenheim per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes cercherà di confermarsi leader indiscussa nella sua seconda gara di casa, ma dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel a caccia di riscatto dopo la delusione dello scorso anno e gli errori di questa stagione e con un Leclerc reduce da due positivi podi.

“Speriamo che la prima vittoria arrivi molto presto e che ce ne siano molte altre dopo. Alla fine l’obiettivo adesso è il primo successo, cercando di cogliere l’occasione ogni volta che ce l’abbiamo. Per il futuro, il mio sogno da bambino era di essere campione del mondo. Ora finalmente sono in una squadra in cui penso che questo possa diventare realtà, quindi dobbiamo continuare a lavorare e speriamo che ciò accada, un giorno”, ha affermato il giovane monegasco in un’intervista alla BBC.

Il ferrarista ha poi aperto una parentesi sulla rivalità con Verstappen: “la nostra è la rivalità del futuro? Lo spero davvero abbiamo avuto alcune battaglie davvero belle nei kart. Non si sono sempre concluse in modo positivo ma è stato divertente, bei momenti. Non vedo l’ora di avere altri ruota ruota con lui, alla fine abbiamo fatto la maggior parte della nostra carriera insieme, quindi è divertente ritrovarci di nuovo qui in Formula 1″.

