Formula 1 – Leclerc sincero: “Vettel? Sfortunato ma tornerà a vincere. Vi svelo una cosa sul nostro rapporto”

Charles Leclerc spezza una lancia in favore del compagno di scuderia Sebastian Vettel: il giovane pilota monegasco svela anche un dettaglio del rapporto fra i due all’interno del team Ferrari

Charles Leclerc si è espresso con grande sincerità alla vigilia del weekend del Gp di Germania. Il giovane pilota monegasco, ai microfoni di Motorsport, ha toccato diversi argomenti importanti, fra i quali il rapporto con Vettel e le difficoltà rispetto alla Mercedes.

L’ex pilota dell’Alfa Romeo ha spiegato di credere nelle qualità di Vettel, nonostante il suo attuale momento non molto positivo dal punto di vista dei risultati, spiegando poi di avere un buon rapporto con il pilota tedesco e di voler azzerare il gap che divide Ferrari e Mercedes: “cosa mi consente di sfruttare meglio la SF90 rispetto a Vettel? Non lo so, alla fine mi sento a mio agio con la macchina, anche se ci sono ancora dei punti deboli. Credo che Seb abbia fatto delle ottime gare, forse non è stato così fortunato negli ultimi Gran Premi, ma sono convinto che molto presto tornerà a lottare per le migliori posizioni, è solo una questione di tempo. Tornando al mio feeling, al momento mi sento bene in macchina, sono felice del suo comportamento anche se, come ho detto, abbiamo ancora bisogno lavorare, soprattutto sul passo gara, ed è ciò che stiamo facendo nella speranza di vedere presto un ulteriore miglioramento.

Gap con la Mercedes? È una grande sfida, perché abbiamo visto che sono stati costantemente molto veloci, quindi è una grande prova per noi, ma con la Ferrari niente è impossibile e come ho detto stiamo lavorando molto duramente, spingeremo fino alla fine e sono abbastanza sicuro che li prenderemo.

Rapporto con Vettel? Va molto molto bene, abbiamo un ottimo rapporto ed è molto importante per la squadra. L’approccio non è cambiato rispetto ad inizio stagione, lui vuole battermi e io voglio batterlo, ma credo che abbiamo trovato il giusto compromesso lavorando in sintonia per cercare di piazzare la monoposto dove merita di essere. Anche l’umore nella squadra è molto buono, nonostante non si stia attraversando un periodo perfetto, e credo che questo sia molto importante”.

