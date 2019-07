Formula 1 – Leclerc non si nasconde a Silverstone: “oggi giornata difficile, ecco perchè”

Charles Leclerc infastidito dal problema alla gomme nella prima giornata di prove libere a Silverstone: le parole del monegasco della Ferrari dopo le Fp2 del Gp di Gran Bretagna

Terzo tempo per Charles Leclerc, oggi a Silverstone al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Gran Bretagna. Il terzo tempo non soddisfa del tutto il monegasco della Ferrari, che ha così analizzato la sua giornata in pista: “non è stata una giornata facile. Abbiamo faticato con le nostre gomme anteriori durante le simulazioni di gara e ora dobbiamo lavorare per cercare di capire come possiamo migliorare la nostra performance“.

“Il nostro ritmo in configurazione da qualifica invece sembra non essere male. Sappiamo che i nostri rivali sono molto forti e che probabilmente mostreranno il proprio potenziale solo più avanti nel corso della qualifica. Daremo il massimo per cercare di essere il più competitivi possibile. Domani avremo di sicuro un quadro più chiaro dei valori in campo“, ha aggiunto Leclerc.

“Siamo abbastanza lontani sul passo gara, dobbiamo lavorare tanto su quello, tanto degrado sull’anteriore sinistro, dobbiamo lavorare per domani per capire cosa fare per aiutare le gomme davanti. Nel long run ho avuto su la gomma anteriore sinistra media, grainingm blistering e tutto quello che si può avere sulla gomma, dobbiamo lavorare per capire e aiutare questa gomma anteriore per tenerla di più in gara“, ha continuato ai microfoni Sky

