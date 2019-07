Formula 1 – Leclerc ha le idee chiare in vista di Hockenheim: “ecco su cosa ci dobbiamo concentrare”

Charles Leclerc carico e motivato in vista del nuovo appuntamento stagionale: le parole del giovane monegasco alla vigilia del Gp di Germania

La Ferrari si prepara a disputare la gara di casa di Sebastian Vettel: domenica si correrà ad Hockenheim infatti il Gp di Germania. Il team di Maranello cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes, puntando ad un buon risultato con i suoi due piloti.

Reduce dal terzo posto di Siverstone, Leclerc non vede l’ora di tornare in pista: “sono contento di gareggiare a Hockenheim. Nel corso degli ultimi weekend di gara insieme alla squadra abbiamo sempre fatto un buon lavoro in qualifica. Ora ci dobbiamo concentrare maggiormente sul passo gara perchè è questo l’aspetto nel quale abbiamo faticato ultimamente. Per quanto riguarda il tracciato è un bel mix di curve una diversa dall’altra e di rettilinei veloci. Quella di Silverstone è stata una gara molto divertente da vivere in abitacolo, speriamo di poterci ripetere anche in Germania e di essere in condizione di lottare per la vittoria“, queste le parole del giovane monegasco alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale.

