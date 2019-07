Formula 1 – Leclerc come Vettel in Austria: Charles non ci sta, il gesto di protesta sul podio [VIDEO]

Leclerc non ci sta: il gesto di protesta sul podio del Red Bull Ring dopo la vittoria di Max Verstappen

Domenica caotica ieri al Red Bull Ring: Max Verstappen si è aggiudicato il Gp d’Austria, ma solo diverse ore dopo la fine della gara ha avuto la conferma del suo successo. L’olandese della Red Bull ha festeggiato normalmente sul podio, consapevole però di dover attendere la decisione dei commissari, incaricati di valutare la sua manovra su Leclerc a due giri dal termine della gara, finita sotto investigazione.

Verstappen ha ‘spinto’ fuori pista il suo rivale coetaneo della Ferrari, in un sorpasso spettacolare che ha impedito al pilota monegasco di conquistare la sua prima vittoria. Al termine della gara Leclerc non ha nascosto tutto il suo disappunto, imitando in qualche modo il suo compagno di squadra. Se Vettel in Canada ha protestato cambiando i cartelli dell’ordine d’arrivo delle monoposto, il suo giovane compagno di squadra ha deciso di abbandonare in anticipo il podio. Leclerc ha aspettato che venissero consegnati tutti i trofei per poi fuggire via prima del tradizionale ‘stappo’ delle bottiglie. Il ferrarista poi è stato però invitato a tornare sul podio per le foto di rito.

