Formula 1 – Lando Norris penalizzato: il cambio di un componente del motore gli costa la penultima posizione

Il giovane pilota della McLaren Lando Norris è stato penalizzato per aver cambiato un componente del motore oltre la quota consentita nella stagione e sarà costretto a partire dalla 19ª e penultima posizione della griglia di partenza del GP di Hockenheim. Il pilota britannico aveva concluso le proprie qualifiche in 16ª posizione e adesso si ritroverà 19ª davanti a Sebastian Vettel, impossibilitato a partire nel Q1 di ieri per un problema al turbo.

